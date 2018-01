Google revela principais acontecimentos do ano em seu Zeitgeist - Link - Estadão

A expressão bem conhecida do brasileiro “torpedo grátis” também foi parar na lista internacional do Google. Nas notícias, “swine flu” (a gripe suína) foi a busca realizada mais vezes.

Entre as celebridades, também se destaca a presença de Lady Gaga, Eminem, e Beyoncé. Lady Gaga ainda aparece como expressão mais buscada no Google Images. E mesmo o futebol não interessando tanto aos norte-americanos, o Real Madrid ainda conseguiu alcançar o topo da lista na categoria Esportes.

No ranking particular ao Brasil, ainda identificamos diversas peculiaridades na navegação do brasileiro. O Top 10 palavras mais buscadas no Google.com.br inclui sete nomes de site, revelando o hábito do brasileiro de usar o mecanismo de busca ao invés de digitar a URL na barra de endereços.

Orkut e YouTube são os mais populares, com o Twitter apresentando maior crescimento em relação ao ano passado. Michael Jackson e Lady Gaga também aparecem na lista, assim como fenômenos de mídia locais como o caso “enem 2009″. Nas buscas esportivas, os times mais citados são Corinthians, Palmeiras e Flamengo, nessa ordem.

A página do Google Zeitgeist 2009 permite que você veja os resultados de cada país, além do internacional. Confira aqui o brasileiro.