Google+ revisa identificação de fakes - Link - Estadão

Depois de diversas suspensões por engano, empresa se compromete a aprimorar sistema que identifica e desativa perfis falsos, proibidos em sua rede social

SÃO PAULO - O Google não quer que os usuários de sua rede social se identifiquem por apelidos, nomes inventados e pseudônimos. Não quer e não permite, uma vez que a regra de usar um nome real consta nos termos de uso do Plus. Quem desrespeita essa exigência pode até ter seu perfil desativado. E foi o que aconteceu com diversos usuários na semana passada, em um processo que acabou suspendendo diversas contas por engano.

Depois de muitos protestos por parte dos usuários afetados e de acusações de ter um sistema “arbitrário e controverso”, o Google resolveu se manisfestar sobre a série de suspensões que, segundo a empresa, visava apenas fazer valer os termos de uso da rede social.

Segundo eles, o usuário deve usar, se não seu nome próprio verdadeiro, o nome pelo qual é mais conhecido entre seus amigos. Mas, aparentemente, a empresa não se deu conta que um nome fantasia ou um pseudônimo pode ser a forma como um usuário é mais conhecido entre os seus contatos. No artigo 13 da Política de Conteúdo, lê-se:

“Nome de exibição: Para ajudar a combater spam e a impedir perfis falsos, use o nome pelo qual seus amigos, familiares ou colegas de trabalho normalmente chamam você. Por exemplo, se seu nome completo legal é Carlos Santos Jr., mas você normalmente usa o nome Carlinhos Santos ou Júnior Santos, qualquer um desses nomes seria aceitável.”

Em um post na própria rede social, nessa segunda-feira, 25, o vice-presidente de produtos do Google, Balley Horowitz, escreveu sobre o assunto na tentativa de esclarecer as motivações e apresentar os planos da empresa.

“Nós percebemos que muitas violações da política do nome comum do Google+ eram de fato bem intencionadas e, para esses usuários, nosso processo pode ser frustrante e decepcionante. (…) Então, estamos fazendo algumas melhoras nesse processo, especialmente no que diz respeito a como notificamos tais usuários que eles não estão de acordo com as políticas do Google+ e como apresentamos a eles possíveis soluções”, escreveu ele.

Entre outras mudanças, o Google afirma que pretende melhorar o processo de cadastro, buscar novas maneiras de aceitar apelidos, nomes fictícios e pseudônimos dentro da rede social e dar a chance aos usuários infratores de se adaptarem às regras.

Em seu texto, Horowitz também negou que quem teve seu perfil suspenso no Google+ também havia perdido o acesso a sua conta Google. Segundo ele, quando um perfil no Plus é fechado por violar a política do nome comum, o acesso a serviços como o Gmail, que não requerem um perfil na rede social, não são removidos.

A empresa também criou uma página para que os usuários reclamem caso seu perfil seja notificado ou suspenso por engano e aconselha que os nomes reais sejam colocados junto aos apelidos para facilitar a identificação e evitar que o perfil pessoal seja confundido com um fake.

Um caso que repercutiu bastante na semana passada e que ilustra o caso foi o da suspensão da conta do ator canadense William Shatner, que interpretou o Capitão Kirk em Star Trek, por violar essa regra – o sistema acreditou se tratar de um perfil fake. Depois de reportado o erro, a conta foi restaurada no mesmo dia.

