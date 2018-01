Google se expande em NY - Link - Estadão

O Google ofereceu US$ 1,9 bilhão por um prédio de escritório no bairro Chelsea, em Nova York, o que pode ser o maior preço oferecido por um imóvel no país durante o último ano, segundo o jornal Wall Street Journal.

O jornal afirmou nesta sexta, 3, em seu site, sem identificar fontes, que o Google já assinou o contrato de compra e venda do edifício de quinze andares, sede da empresa na costa leste dos Estados Unidos.

Localizado na Oitava Avenida, entre as ruas 15 e 16 de Manhattan, o imóvel ocupa um quarteirão inteiro e, apesar de não ser tão alto, oferece mais espaço para escritórios do que o próprio Empire State Building. A Nike é uma das empresas que também têm escritórios no local.

A compra do imóvel, que já foi sede da Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey — como ainda é possível ler no letreiro dourado em sua fachada — , foi feita por um leilão e, mesmo que não esteja completamente encerrado, a empresa queria fechar a operação antes do ano, e já fez um depósito de uma grande parte do dinheiro.

Segundo os dados informados pelo jornal, um terço do prédio está alugado para empresas de telecomunicações e o próprio Google ocupa 46,4 mil metros quadrados do edifício construído em 1932.

O acordo poderia ser a confirmação de que o Google, criado na Califórnia e com sede no Estado da costa oeste, pretende expandir sua atividade para Nova York, onde já conta com cerca de 2 mil funcionários.

Recentemente a empresa doou US$ 1 milhão ao “High Line”, um novo parque construído nas antigas vias ferroviárias elevadas que cruzava a ilha de Manhattan de norte a sul e passava próximo ao prédio. O parque se tornou um concorrido lugar de recreação e um centro turístico.

“Os empregados do Google na cidade se apaixonaram pelo ‘High Line’, e essa paixão inspirou a empresa a oferecer este presente generoso”, explicavam os responsáveis pelo parque em novembro passado. O local fica próximo a uma região conhecida como Meatpacking, que está passando por uma grande transformação nos últimos anos.

/ EFE