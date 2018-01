Google servidor? - Link - Estadão

O Google anunciou em seu blog nesta quarta-feira que irá, ainda neste ano, passar a oferecer para algumas regiões dos Estados Unidos um serviço de acesso à internet 100 vezes mais rápido do que a média das conexões nos EUA.

O anúncio fará que novamente as pessoas digam: “O Google vai dominar o mundo”. A frase, uma brincadeira, é dita devido à proporção que a empresa tomou: após iniciar como um site de buscas, tem um dos emails mais populares do mundo, oferece imagens de satélite do mundo todo, um serviço que permite um passeio virtual pelas principais cidades do mundo e lançou no início do ano o celular Nexus One e entrou na briga bilionária da telefonia móvel.

Por enquanto, o Google irá entrar de forma discreta no mercado de acesso à internet. A rede será ainda “um teste” nas palavras deles e permitirá uma conexão de um gigabyte por segundo aos seus usuários. Inicialmente apenas 50 mil pessoas serão contempladas com o serviço, mas o objetivo que é que ele rapidamente se estenda para até meio milhão de internautas. Uma outra característica importante da “conexão Google” é que ela será aberta; ou seja, os usuários poderão usar outros servidores mesmo assinando o serviço da empresa.

Esse não vai ser a estreia do Google no campo de servidor de internet. A empresa já lançou uma boa conexão em Mountain View, na Califórnia, local onde está a sede da empresa.

Aí embaixo, você confere o vídeo em que James Kelly, funcionário do Google, explica o novo serviço: