Google Street View em SP - Link - Estadão

A reportagem do Link flagrou na tarde desta terça-feira, 4, um dos 20 carros do Google Street View que estão percorrendo a cidade de São Paulo. O carro foi avistado na avenida Vinte e Três de Maio, principal ligação norte-sul da capital paulistana, na altura do Centro Cultural São Paulo, sentido Centro.

Os carros têm um equipamento para tirar fotos da cidade em todos os ângulos — 360º na horizontal e 270º na vertical. Com as imagens, o Google monta o Google Street View, com vistas panorâmicas a partir das ruas de cidades. O serviço será inaugurado nas cidades de São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ) ainda neste semestre.