Google Street View no Brasil estreia dia 30 - Link - Estadão

Carro do Street View percorre a avenida 23 de maio, em São Paulo. FOTO: FILIPE SERRANO/AE

Agora é oficial: a partir do dia 30, quinta-feira, estará disponível o serviço do Google Street View nas cidades brasileiras de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Google, que não quis entrar em maiores detalhes.

Isso significa que já na semana que vem será possível andar por todas as ruas de São Paulo tendo uma visão quase completa do ambiente. Esse tour virtual pela cidade é feito depois que carros equipados com uma torre no teto que carrega duas câmeras fotográficas (que registram 360º na horizontal e 280º na vertical) passa por toda a metrópole a fotografando.

Junto com este equipamento está integrado um GPS, que permite identificar de qual localidade é cada foto. Terminado esse processo o Google disponibiliza a qualquer pessoa apontar um trecho em um mapa um trecho da cidade e ser praticamente transportada para o local (veja o exemplo abaixo).

