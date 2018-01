Google Street View vai dar uma volta nas pirâmides do Egito - Link - Estadão

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O Google Street View acaba de se tornar a mistura do Brasil com o Egito. Desculpe a piada infame, caro leitor, mas é sério: depois de dar um passeio pelos doze estádios da Copa do Mundo de 2014, a ferramenta de visualização de ruas do Google foi atrás dos principais pontos turísticos de uma das mais antigas civilizações do nosso planeta.

Com ajuda da câmera Trekker, o usuário pode visitar Pirâmides, esfinges, mesquitas, monastérios e monumentos históricos e até mesmo atravessar o deserto do Saara sem queimar a sua cara, diretamente de casa. Tudo isso dentro do Egypt Highlights – para conferir clique aqui.

