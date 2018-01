Google Talk será substituído pelo Hangouts em 26 de junho - Link - Estadão

Google Hangouts (acima) vai substituir o GTalk definitivamente a partir de 26 de junho

No próximo dia 26 de junho, o Google vai dar adeus a um de seus mais populares produtos: o Google Talk (ou Gtalk) – o sistema de mensagens instantâneas do Gmail, lançado originalmente em 2015.

A partir desta data, os usuários do GTalk deverão começar a usar o Hangouts, aplicativo lançado pela empresa em 2013. A mudança é válida tanto para o sistema presente dentro do Gmail em navegadores, como para o aplicativo para Android do GTalk.

Felizmente, no entanto, não haverá muitas mudanças na forma de utilizar os dois aplicativos – com o Hangouts, será possível também conversar dentro da caixa de entrada do Gmail.

Entre as diferenças entre os dois aplicativos, é possível fazer chamadas de vídeo em grupo com o Hangouts e compartilhar localização, além da integração com outros produtos da empresa, como a plataforma de armazenamento de arquivos e colaboração de documentos Google Drive.

E se você é daqueles que prefere o visual antigo do GTalk, o Google avisa que há uma configuração específica para deixar o Hangouts com a mesma cara do antigo aplicativo.