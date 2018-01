Google tem alta no lucro do 2º trimestre - Link - Estadão

FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO FRANCISCO – O Google divulgou nesta quinta-feira alta no lucro líquido do segundo trimestre, impulsionado por forte expansão na receita com publicidade em seus sites.

A companhia teve lucro de US$ 3,42 bilhões, crescimento de cerca de 6% sobre o resultado positivo de US$ 3,23 bilhões obtido um ano antes.

Em termos de lucro por ação, a companhia teve ganho de US$ 4,99 por papel no período. Excluindo certos itens do balanço, o lucro foi equivalente a US$ 6,08 por ação.

A receita da companhia avançou 22%, totalizando US$ 15,96 bilhões, ante US$ 13,11 bilhões no mesmo período de 2013. Analistas consultados pela Reuters esperavam receita de US$ 15,61 bilhões.

A maior empresa de buscas da Internet, informou ainda que o número de “cliques pagos” feitos pelos consumidores em anúncios publicados nos sites da companhia subiu 25% na comparação anual. Apesar disso, o preço médio dos anúncios recuou 6%.

