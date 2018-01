Google terá alerta para indicar links 'esquecidos' - Link - Estadão

FOTO: AP FOTO: AP

SÃO PAULO – O Google planeja informar seus usuários sobre links que foram removidos do seu sistema de buscas para confrontar a decisão da Justiça da União Europeia que determinou que a empresa deve garantir aos cidadãos do continente o direito de serem “esquecidos”, afirma reportagem do jornal britânico The Guardian.

A ideia é colocar a informação no fim de cada página de resultados onde há itens removidos avisando que links foram subtraídos por causa do direito de esquecimento, da mesma forma que a empresa faz hoje com resultados de buscas removidos por problemas de direito autoral. O Google não quis comentar o assunto.

Google deve usar modelo semelhante ao aviso sobre retirada de links no caso de problemas com direito autoral para conteúdo “esquecido” FOTO: Reprodução Google deve usar modelo semelhante ao aviso sobre retirada de links no caso de problemas com direito autoral para conteúdo “esquecido” FOTO: Reprodução

Na semana passada, o Google divulgou que já recebeu 41 mil pedidos de esquecimento até agora, por meio de um formulário criado pela empresa para facilitar os pedidos de retirada de dados.

Em 13 de maio, o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) reconheceu o direito dos cidadãos de serem “esquecidos” na internet, ou seja, de poderem pedir ao Google e a outros buscadores que retirem os links a informações que os prejudicam ou já não são pertinentes.

A disputa surgiu por causa do pedido do espanhol Mario Costeja González, que percebeu que ao lançar seu nome no buscador apareciam dois anúncios sobre um leilão de imóveis relacionado a um embargo derivado de dívidas à Seguridade Social de dez anos atrás e que já estava resolvido.