Google terá dados em tempo real da Bolsa de Londres - Link - Estadão

Empresa fecha acordo para publicar as cotações no seu serviço Google Finance

LONDRES – O Google pretende alavancar seu serviço Google Finance com a oferta de acesso gratuito e em tempo real às cotações das ações negociadas na Bolsa de Valores de Londres.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Antes, a informação só era disponibilizada com um atraso de 15 minutos e a iniciativa do Google é exemplo do poder da internet em divulgar dados que antes só estavam disponíveis a assinantes de serviços especializados, como os fornecidos pela Thomson Reuters e pela Bloomberg LP.

“As cotações em tempo real da Bolsa de Valores de Londres e da Borsa Italiana (a Bolsa de Valores de Milão) vão permitir que nossos usuários monitorem melhor as mudanças no mercado, gerenciem seus portfólios e sigam os acontecimentos econômicos e financeiros na Europa”, disse Maxim Edelman, da área de parcerias estratégicas do Google, em comunicado nesta terça-feira, 21.

Até então, o Google Finance, que compete com o Yahoo Finance, só informava o último preço negociado por uma ação, e não os dados detalhados que os investidores profissionais necessitam. A entrega dos dados também é mais lenta dos que em serviços premium.

O Google já fornece dados em tempo real da Bolsa de Nova York, da Nasdaq, e de Bolsas na China e na Índia. O Google Finance é gratuiro e financiado por publicidade.

O acordo é o primeiro do tipo para a Bolsa de Valores de Londres e não é exclusivo, o que significa que rivais do Google podem chegar a um acordo semelhante.

/ REUTERS