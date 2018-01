Google terá de fazer concessão na Europa - Link - Estadão

União Europeia vai pedir ao Google que tome mais medidas para ampliar a concorrência no setor de buscas

Danielle Chaves

BRUXELAS – O órgão supervisor da concorrência da União Europeia provavelmente pedirá que o Google faça novas concessões para solucionar as preocupações com o modo como o site de busca apresenta os resultados das pesquisas, afirmou o comissário europeu Joaquín Almunia.

“Esse teste do mercado deveria ter sido concluído ontem, mas a pedido de alguns participantes nós decidimos prolongá-lo em um mês, então no fim de junho receberemos as respostas”, informou Almunia ao Parlamento Europeu. “Depois disso vamos analisar as respostas” e “provavelmente pediremos que o Google melhore suas propostas”, acrescentou.

No mês passado, o Google apresentou ao órgão antitruste da UE seus planos para aperfeiçoar a forma como mostra os resultados das buscas, depois que empresas disseram que estavam sendo tratadas injustamente. Por exemplo, a TripAdvisor e a Expedia disseram que estavam sendo artificialmente ocultados nas pesquisas feitas no site.

“Nós acreditamos que nossa proposta apresentada à Comissão Europeia soluciona as quatro preocupações que foram levantadas”, disse um porta-voz do Google. “Continuamos trabalhando com a Comissão para resolver esse caso.”

Segundo Almunia, a Comissão recebeu uma queixa formal sobre alguns aspectos do sistema Android. “Não decidimos se vamos abrir ou não uma investigação formal”, afirmou. As informações são da Dow Jones.

