Google terá que retirar vídeo de Nissim Ourfali - Link - Estadão

A família entrou com processo e conseguiu com que o vídeo fosse retirado do Youtube, mas ainda há versões

SÃO PAULO – O Google terá que retirar os vídeos de Nissim Ourfali do Youtube e qualquer referência ao clipe do seu buscador. A família venceu o processo contra a empresa, que corria desde 18 de setembro, de acordo com informações do blog “Radar Online”, da revista Veja.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e também no Instagram

Uma multa de R$ 20 mil é prevista por cada dia que o Google não cumprir a decisão. Divulgada no dia 26 de outubro, ainda é possível encontrar os vídeos de Nissim no YouTube.

Ourfali ficou famoso no YouTube após a publicação do vídeo do seu Bar Mitzvah, em que canta uma paródia da música “What Makes You Beautiful”, da banda One Direction. Divulgado inicialmente pela própria família, o vídeo acabou alcançando milhões de visualizações e foi retirado do ar. Ainda sim, cópias e versões continuam circulando através de novas postagens.