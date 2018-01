Google testa serviço de consultas médicas pela internet - Link - Estadão

FOTO: Divulgação FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Você já procurou saber se estava doente ou conferiu os sintomas de uma doença fazendo uma pesquisa no Google? Se sim, atenção: a gigante de buscas está planejando criar um serviço que pode ajudar nessas horas, com atendimentos médicos através de chats de vídeo.

De acordo com um usuário do Reddit, que mencionou a nova função em um post na rede social, ao fazer uma busca por algum sintoma ou problema de saúde (como “Dor no joelho”), o Google sugere ao usuário uma conversa com um médico.

A empresa confirmou a informação ao site Engadget. Em comunicado, o Google declarou que deseja prover “ao usuário a melhor informação capaz de auxiliá-lo em um problema básico de saúde, como insônia ou dor muscular. Estamos testando essa nova função para ver se ela pode ajudar as pessoas”.

Ainda não é possível saber, entretanto, se o serviço será pago ou como poderia ser cobrado. De acordo com a publicação no Reddit, o Google arcaria com as despesas da ‘consulta online’ por um tempo limitado de testes.

Vale lembrar, entretanto, que a tecnologia pode demorar para chegar ao País. Hoje, atendimentos médicos via telefone ou internet (a chamada ‘telemedicina’) são considerados ilegais no Brasil — entretanto, a novidade pode ajudar a mudar a legislação. Talvez seja a hora e a vez de dizer: “Ok, Doutor Google”.