Google trabalha em celular que reproduz mapas tridimensionais - Link - Estadão

WASHINGTON – O Google anunciou nesta quinta-feira que está trabalhando na criação de um smartphone chamado “Tango”, equipado com sensores 3D que lhe permitem criar um modelo tridimensional do espaço que o rodeia, que funciona de forma similar ao que acontece com o Kinect, acessório de jogo que capta gestos no Xbox One da Microsoft.

A empresa revelou que fará uma exibição dos primeiros protótipos deste dispositivo no dia 14 de março, e que está buscando sócios e mentes criativas para explorar a capacidade desta invenção, que está “nos primeiros dias” de sua transição dos laboratórios de pesquisa às mãos dos usuários. 200 protótipos serão entregues a programadores e desenvolvedores nas próximas semanas.

“Estamos buscando criadores profissionais que sonhem em criar mais que um aplicativo de tela”, afirmou o Google no site do Projeto Tango.

Este dispositivo é fruto do trabalho do Grupo de Projetos e Tecnologias Avançados (ATAP, na sigla em inglês), uma das divisões da Motorola que o Google decidiu manter quando vendeu a antiga fabricante de telefones à empresa chinesa Lenovo no fim de janeiro. Outro exemplo de projeto da Motorola que ficou nas mãos da gigante de buscas é o Projeto Ara, que planeja criar celulares modulares, com diferentes peças para processadores, câmeras e telas.

O objetivo do Google é desenhar mapas tridimensionais capazes de situar o ponto exato de qualquer objeto ou aplicativos de realidade aumentada, com possíveis usos para videogames ou publicidade.

“Embora acreditemos que sabemos onde vai nos levar essa tecnologia, a história nos sugere que sejamos humildes em nossos prognósticos”, destacou a empresa californiana.

O protótipo que existe até agora é um telefone de 12,7 centímetros que contém hardware e software personalizados para captar o movimento tridimensional do dispositivo – seus sensores são capazes de realizar 250 mil medições por segundo – e, ao mesmo tempo, criar um mapa de seu entorno.

/ EFE, COM REDAÇÃO LINK