Google traduz 1 milhão de livros por dia - Link - Estadão

Serviço de tradução do Google, o Translate, movimento volume equivalente a milhão de livros por dia

MADRI – O serviço de tradução online do Google maneja a cada dia um volume de texto equivalente a 1 milhão de livros, informou a companhia, que celebra o sexto aniversário do serviço que traduz em um único dia o que todos os tradutores profissionais humanos fariam em um ano.

O tradutor da companhia americana opera em 64 idiomas diferentes e conta com mais de 200 milhões de usuários ativos por mês, 92% deles procedentes de fora dos Estados Unidos.

Segundo a companhia, a tarefa de “erradicar as barreiras da linguagem” na internet só tende a crescer, já que o tráfego em dispositivos móveis multiplica sua procura e a cada ano aumenta o número de traduções registradas diariamente.

/EFE