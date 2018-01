Google Translate ganha novos recursos - Link - Estadão

Ferramentas querem deixar o dicionário do Google mais inteligente, ajudando na escolha das palavras para uma melhor tradução

SÃO PAULO – O Google Tradutor lançou três novos recursos para ajudar o usuário a buscar a melhor tradução possível de uma palavra.

A primeira novidade é a utilização da tradução colaborativa. Utilizando o material fornecido pelo usuários, que mandam traduções diferentes para as mesmas palavras, cada palavra ganha uma lista de possibilidades semelhantes . Dentro dessa novidade está outro novo recurso, a frequência – um pequeno sinal mostrando quais palavras são mais utilizadas em traduções.

FOTO: Reprodução

A última ferramenta é o acréscimo dos sinônimos, que ficam dispostos ao lado da tradução em forma de uma lista curta, facilitando a localização. No entanto, este recurso só está disponível nas traduções de língua inglesa. O Google afirma que quer, em breve, irá disponibilizar a opção para outros idiomas.

Reprodução