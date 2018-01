Google TV chega aos EUA ainda este ano - Link - Estadão

O Google irá lançar o serviço Google TV, que pretende levar a internet para a televisão, ainda este ano nos Estados unidos e em 2011 para o resto do mundo. Quem deu a notícia foi Eric Schmidt, CEO da empresa, em evento da IFA – a maior feira de tecnologia da Europa, realizada anualmente em Berlim, e que neste ano vai até o dia 8.

Schmidt disse que o serviço, que irá permitir que os usuários acessem a internet pela televisão, e será gratuito. O Google vai trabalhar em conjunto com diversas produtoras de conteúdo e fabricantes de eletrônicos para levar o Google TV aos consumidores.

“Nós vamos trabalhar com desenvolvedores de conteúdo, mas é muito improvável que nós comecemos a produzir nossos próprios programas”, afirmou Schmidt aos jornalistas após uma breve apresentação na IFA.

Foto: Thomas Peter/Reuters

Eric Schmidt subiu ao placo da IFA para anunciar a Google TV para o final deste ano

A Sony já declarou que concordou em disponibilizar a Google TV em seus aparelhos e a Samsung disse que ainda está avaliando essa possibilidade.

O anúncio de Schmidt veio menos de uma semana após a rival Apple ter revelado seus próximos lançamentos, entre eles a Apple TV. Com a entrada dos gigantes do mundo digital, ficará ainda mais intensa a batalha nesse mercado que rende US$ 180 bilhões em propaganda em todo o mundo.

Schimdt também disse que o Google deve anunciar ainda este ano parcerias com outras empresas para lançar tablets que rodem pelo Google Chrome, ao invés do Android, sistema operacional do Google usado em smartphones.

Visando fazer que o navegador Chrome deixe der ser apenas um browser que compete com Internet Explorer e Mozilla Firefox, o Google quer fazer com que o Chrome seja o centro de um novo sistema operacional que seja uma alternativa ao onipresente Windows, da Microsoft.

/WILL WATERMAN (REUTERS)