Google TV custará R$ 899 no Brasil - Link - Estadão

Sony lançará dispositivo com a plataforma que traz internet para a TV em 1/11

SÃO PAULO – A tão esperada convergência da internet com a TV ganhará um forte empurrão em breve no Brasil. A Sony lançará em 1/11 o Internet Player Sony, dispositivo que traz a plataforma Google TV. Através dele, o usuário poder acessar conteúdo online através de seu televisor.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

O aparelho custará R$ 899 e estará à venda nas principais lojas brasileiras ou no site www.sony.com.br/store, onde ele já estará em pré-venda a partir do dia 15 de outubro.

O Google TV é um sistema operacional que tem o Android como base e o Chrome como navegador. Pode ser usado em qualquer aparelho de televisão através de conexão HDMI, cabo ou Wi-Fi. Na tela da sua TV, o usuário poderá navegar pela internet ou usar aplicativos específicos.

O dispositivo Sony/Google TV vem com um controle remoto universal que tem sensor de movimentos e um trackpad que permite navegação via mouse. Do outro lado, há um teclado padrão (Qwerty) com iluminação própria.

Um comando no controle permite navegar na internet enquanto se assiste à programação normal da TV. A tela aparece dividida em duas partes

Aplicativos extras podem ser baixados no aparelho através da loja Google Play, que tem por volta de 100 opções. Apps consagrados como YouTube, Twitter e Panoramio já tem versão para Google TV.

A Sony não divulgou preço do aparelho, limitando-se a dizer que ele estará disponível “até o fim do ano” nas “princpais lojas brasileiras” e na www.sony.com.br/store.