Google TV: site no ar - Link - Estadão

Depois do anúncio oficial em maio, finalmente entrou no ar o site da Google TV.

As informações que estão ali confirmam como será a nova televisão. Ela une a ferramenta de pesquisa à programação normal – você procura por um programa, por exemplo, e acha tanto os horários em que ele vai passar na grade quanto vídeos com trechos no YouTube.

Por enquanto, a Google TV está integrada com as emissoras americanas CNBC, CNN, TNT e HBO. A navegação pela internet é via Chrome. O Google explica: “a navegação pela web será um novo canal”, diz o site.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/vS0la9SmqWA" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

A Google TV também terá uma loja de aplicativos, assim como já acontece com o Android. A televisão, aliás, será totalmente integrada ao celular – será possível usar o smartphone Android como controle remoto.

A primeira marca a aderir ao conceito foi a Sony – os primeiros televisores deverão chegar ao mercado no ano que vem.