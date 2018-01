Google TV terá mais parceiros; diz Schmidt - Link - Estadão

Presidente do conselho afirmou que empresa tem “firme compromisso” de expandir e melhorar o serviço

EDIMBURGO – O Google tem um “firme compromisso” para com seu serviço de televisão e espera anunciar muitos parceiros novos para ele em breve, disse Eric Schmidt, presidente do conselho da empresa, no sábado, 27.

A Google TV, que permite que os usuários combinem conteúdo de web e televisão em telas de televisores, recebeu críticas pouco entusiasmadas e foi bloqueado pelas grandes emissoras norte-americanas quando de seu lançamento nos Estados Unidos, em outubro.

Schmidt declarou no festival de TV de Edimburgo que os obstáculos ao produto até o momento se devem em parte a uma característica técnica dos televisores, aparelhos que os consumidores tendem a substituir apenas uma vez a cada cinco anos.

“Temos o firme compromisso de continuar, de melhorar o Google TV”, disse ele, acrescentando que novas empresas em breve se unirão aos atuais parceiros Sony e Logitech para a próxima versão do sistema. A Logitech produz mouses, alto-falantes, webcams e teclados para computadores. ”Creio que os dois continuarão conosco e que surgirão muitos outros parceiros. Esperem por um anúncio em breve”, disse.

O Google há muito abriga ambições de expandir seus negócios de publicidade online, que movimentam US$ 28 bilhões anuais, ao mercado de televisão.

A empresa controla o YouTube, o mais popular site de vídeos online do mundo, mas não anunciou lucros derivados desse serviço desde que o comprou, em 2006.

Schmidt declarou que previa o lançamento do Google TV na Europa para o começo do ano que vem. No sábado, ele afirmou que o Google ainda não havia resolvido suas diferenças com as redes norte-americanas ABC, NBC e CBS, e que esperava que a empresa não encontre problemas semelhantes no lançamento britânico do serviço.

“Nós certamente conversamos com eles sobre reverterem sua posição, e esperamos que coisa parecida não aconteça por aqui”, disse o executivo, acrescentando que o Google estava conversando com redes britânicas de TV.

Como outros setores prejudicados pela internet, o de televisão em geral suspeita do Google, temendo que a empresa capture faturamento publicitário sem contribuir para o pesado custo da programação. O Google argumenta que a web pode expandir o mercado geral de propaganda ao oferecer anúncios mais direcionados e efetivos, que encorajarão as empresas a investir mais em publicidade.

/ Georgina Prodhan (REUTERS)

