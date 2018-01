Google+ ultrapassa Twitter - Link - Estadão

Rede social do Google agora é número dois do mundo – ela só perde para o Facebook no total de usuários ativos

O Google+ tem hoje 343 milhões de usuários – e é a segunda maior rede social do mundo. A rede do Google ultrapassou o Twitter e agora só fica atrás do Facebook. O YouTube, também do Google, tem aproximadamente 280 milhões de usuários ativos e é a terceira rede social do ranking.

Os números são do Global Web Index (GWI). Na briga de números absolutos, isso significa que o

se somados o número de usuários do Google+ e do YouTube, o Facebook teria um competidor quase à sua altura.

Entre todos os usuários de internet no mundo, o ranking é o seguinte:

No total, o número de usuários do Google+ cresceu 27% em 2012. E o crescimento do YouTube, segundo a empresa de pesquisas, demonstra “a imensa oportunidade de integrar os serviços do Google através da camada social do G+”. Além disso, diz o comunicado, é uma indicação de “como o Google+ integrado ao conjunto de ferramentas do Google é fundamental para o futuro das buscas e da internet”.

O Facebook luta contra uma “fadiga”. Embora tenha comemorado seu primeiro bilhão de usuários em setembro do ano passado, a rede social deve ter agora, segundo o GWI, 903 milhões de contas.

O Twitter, apesar de ter sido passado para trás, fechou o ano com bons números. Sua base de usuários ativos (que tiveram atividade no último mês) cresceu 40% – foi o crescimento mais rápido. São 288 milhões de usuários ativos. Cerca de 21% dos usuários da internet do mundo usam o Twitter pelo menos uma vez por mês. É a quarta rede social do ranking.