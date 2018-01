Google usa milhões de fotos para criar time lapse de pontos turísticos - Link - Estadão

DIVULGAÇÃO

O Google, em parceria com pesquisadores da Universidade de Washington, desenvolveu uma maneira diferente e inovadora de criar time-lapses de pontos turísticos ao redor do mundo. Eles pegaram 86 milhões de imagens em domínio público, disponibilizadas em comunidades virtuais, como o Picasa.

Em seguida, separaram por localidade; inseriram um filtro, deixando-as mais parecidas; e, por fim, distorceram levemente as imagens para que pontos importantes do local ficassem corretamente sobrepostos em todas elas, visualizando, mais facilmente, as transformações do local.

No vídeo abaixo, é possível ver o processo de criação dos time-lapses: