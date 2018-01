Google vai avisar quando página da web não puder ser exibida em dispositivo - Link - Estadão

FOTO: AFP FOTO: AFP

SÃO PAULO – O Google vai começar a notificar seus usuários quando uma página listada nos seus resultados de buscas não for capaz de carregar adequadamente em um dispositivo.

Os usuários do iPhone, iPad ou de versões superiores a 4.1 do sistema Android (Jelly Bean), por exemplo, serão notificados sobre os sites que necessitam do Adobe Flash, tecnologia que não é suportada por esses sistemas.

Os avisos serão restritos a tecnologias suportadas ou não pelo navegador e não vão considerar, por exemplo, a capacidade de a página carregar por causa da velocidade da conexão – o que poderia ser bastante útil aqui no Brasil.

“É uma pequena mudança, mas que deveria encorajar web designers e desenvolvedores a adotarem tecnologias largamente suportadas por navegadores”, disse o Google no seu blog.