Google vai construir três centros de dados na Ásia - Link - Estadão

Empresa fará investimento de US$ 200 milhões para melhorar velocidade de acesso a seus serviços na região

HONG KONG – O Google anunciou que planeja construir três centros de dados na Ásia para poder prover acesso mais rápido a seus serviços na região, com um investimento total que deverá superar os US$ 200 milhões. Em comunicado, a empresa informou que já adquiriu os terrenos em Cingapura, Taiwan e Hong Kong e que os centros de dados deverão começar a operar um a dois anos depois do início das construções.

“O número de usuários e o volume de uso da internet na Ásia está crescendo mais rapidamente do que em qualquer outra região do mundo. Estamos vendo números massivos de novos usuários conectados e queremos servi-los melhor”, disse o gerente de comunicações da empresa na Ásia, Taj Meadows.

Atualmente, a Google tem centros de dados nos EUA e na Europa; na região da Ásia e do Pacífico, a empresa tem 15 escritórios. As informações são da Dow Jones.

/ Renato Martins (Agência Estado)