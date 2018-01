Google vai cortar 20% das vagas da Motorola Mobility - Link - Estadão

Quatro mil das 20 mil vagas de trabalho serão cortadas com o objetivo de gerar lucros para a nova controladora

NOVA YORK – O Google confirmou hoje que vai eliminar cerca de 4 mil dos 20 mil postos de trabalho da Motorola Mobility, como foi publicado mais cedo pelo Wall Street Journal. O corte representa cerca de 20% dos funcionários da empresa, que o Google comprou em maio, num acordo de US$ 12,5 bilhões.

Com a estratégia, o Google espera que sua unidade de aparelhos móveis volte a apresentar lucro, depois de acumular prejuízos em 14 dos últimos 16 trimestres.

Dois terços dos cortes ocorrerão fora dos EUA. Além disso, a Motorola vai fechar ou consolidar cerca de 30 de 90 de suas fábricas. Em comunicado enviado à Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA), a empresa disse que vai “mudar seu foco de telefones para aparelhos mais inovadores e lucrativos”.

A Motorola produz uma série de celulares e tablets baseados no Android, o sistema operacional para aparelhos móveis do Google.

O Google disse espera ter gastos não superiores a US$ 275 milhões com os cortes, valor esse que provavelmente aparecerá em boa parte no balanço do terceiro trimestre. O restante dos custos será reconhecido no último trimestre do ano. O gigante das buscas na internet afirmou também que custos relacionados a outras reestruturações poderão ser “significativos” e também serão reconhecidos no terceiro trimestre.

