Google vai desativar Reader em julho - Link - Estadão

Após oito anos, Google Reader será aposentado junto com outros 69 serviços e funcionalidades do Google

FOTO: REPRODUÇÃO

SÃO PAULO - O Reader, leitor de rss do Google, será aposentado no dia 1º de julho, anunciou a empresa nesta terça-feira, 13. Junto com ele serão encerrados mais 69 serviços e funcionalidades – Google Building Maker, Google Cloud Connect, Google Voice App for Blackberry, entre outros itens mais desconhecidos da empresa.

“Existem duas razões simples para isso: o uso do Google Reader diminuiu, e, como empresa, estamos pondo toda a nossa energia em menos produtos. Nós pensamos que, tendo um foco, vamos criar uma melhor experiência para o usuário”, explicou Alan Green, engenheiro de Software, no blog do Google Reader.

Quem entrou no serviço esta manhã foi levado a uma tela para conseguir salvar os dados do sua conta no Reader, incluindo as assinaturas feitas, lista das pessoas que você segue e outras informações.

O processo é feito utilizando o Google Takeout, que primeiro irá calcular a quantidade de dados que a sua conta tem. Com isso feito, basta clicar em “Criar Arquivo” para, em seguida, conseguir fazer o download de um arquivo zipado.

Neste .zip, cada conjunto de informações (seguidores, arquivos compartilhados) está salvo em diferentes arquivos no formato JSON. Já suas assinaturas estão todas salvas em XML – são estes dados que você poderá transferir para um leitor de RSS alternativo.