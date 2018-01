Google vai fechar os apps Bump e Flock - Link - Estadão

Dados dos aplicativos estarão disponíveis até o dia 31, saiba como salvar o conteúdo armazenado nas plataformas

SÃO PAULO – O Bump já foi o oitavo aplicativo gratuito mais baixado da história da Apple App Store, loja de aplicativos para iPhone e iPad. Com uma premissa simples – permitir o compartilhamento de conteúdo entre smartphones apenas “esbarrando” um aparelho em outro –, o Bump ganhou popularidade e em setembro foi comprado pelo Google por valor estimado entre US$ 30 milhões e US$ 60 milhões. Nesta segunda, 1 de janeiro, porém, o Google anunciou que vai tirar o aplicativo do mercado.

Além do Bump, o aplicativo de fotos Flock também será descontinuado. “Nós estamos agora focados em novos projetos dentro do Google e decidimos fechar o Bump e o Flock” afirmou o CEO e cofundados do Bump, David Lieb, por meio de nota.

Os dois aplicativos serão retirados da App Store e do Google Play (loja de aplicativos do sistema Android) no dia 31 de janeiro. Após essa data, os aplicativos deixarão de funcionar e os dados dos usuários serão deletados.

Para salvar os dados armazenados nos dois aplicativos, basta entrar nos apps e seguir as instruções para exportar os dados. O Google enviará na sequência, por e-mail, um link com todos os dados salvos pelos usuários em seus aplicativos.

“De muitas maneiras o Bump foi um produto revolucionário que inspirou muitos outros avanços e ajudou a empurrar o mundo para a frente. Esperamos que nossas novas criações no Google façam a mesma coisa” disse Lieb.