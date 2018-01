Google vai lançar livraria online - Link - Estadão

Intitulado Google Editions, o site planeja oferecer cerca de meio milhão de títulos inicialmente – superando os pouco mais de 300 mil disponíveis via Amazon para o Kindle.

A empresa vai permitir que os preços sejam determinados pelas editoras, com 37% do lucro voltando para o Google. A revenda através de outros sites também será possivel – nesse caso, revendedor e editora levam a maior parte do lucro, com apenas 5% ficando para a companhia californiana.

O Google informou ainda que não pretende desenvolver equipamento específico para os e-books, que poderão ser lidos de qualquer navegador.

