Google vai lançar seu próprio app de mensagens - Link - Estadão

MUMBAI – O Google planeja lançar um aplicativo de mensagens móveis que provavelmente será testado na Índia e em outros mercados emergentes, publicou o Economic Times, da Índia, nesta sexta-feira, citando fontes.

De acordo com o jornal, o Google está nos estágios iniciais do desenvolvimento do aplicativo, que não tornará obrigatório o uso de um login do Google.

Caso seja lançado, o aplicativo vai competir no espaço de bate-papo via dispositivo móvel com aplicativos como WhatsApp, Line e Hike.

A companhia norte-americana também está buscando a localização adicionando suporte para idioma da Índia e mensagens de voz-para-texto, segundo o jornal.

Uma porta-voz do Google disse que a companhia não comenta sobre especulações.

/REUTERS