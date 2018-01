Google vai pagar por dados de usuário - Link - Estadão

Empresa oferece US$ 25 por ano para quem permitir que sua experiência de internet seja monitorada

SÃO PAULO – O Google quer saber mais sobre sua experiência de navegação e está disposto a pagar por isso. A empresa vai oferecer US$ 25 por ano para quem deixar seu histórico ser monitorado pela empresa.

O projeto se chama Screenwise. Segundo a empresa, ao mostrar como acontece o uso cotidiano da internet, o programa ajudará o Google a melhorar a experiência de seus usuários.

Participantes do Screenwise tem que ter mais de 13 anos e instalar uma extensão no browser Chrome. Depois de instalada, a extensão começa a recolher informações sobre o uso.

Os US$ 25 serão pagos a cada três meses sob forma de créditos para serem usados na Amazon. Os primeiros US$ 5 o participante recebe na hora da adesão.