Google vai parar de 'ler' conteúdo de e-mails pessoais do Gmail - Link - Estadão

O Google anunciou que vai parar de escanear o conteúdo dos e-mails enviados por usuários do Gmail para poder garantir a confidencialidade das comunicações no serviço. Hoje, a companhia lê os e-mails enviados em contas particulares para saber que tipo de publicidade direcionar para as pessoas. Em uma publicação no blog do Google, a companhia informou que vai abandonar a prática para atender melhor os consumidores.

Contas empresariais do Gmail nunca foram submetidas a esse tipo de prática, segundo esclareceu Diane Greene, vice presidente sênior do Google Cloud. “O Google decidiu seguir esse caminho para os usuários que usam o Gmail de graça. Ainda este ano, o Gmail não vai mais ser escaneado em busca de personalização de publicidade”, afirmou a executiva no blog oficial da empresa.

Contudo, o fim da prática não significa que a versão gratuita do Gmail será livre de anúncios. A companhia vai continuar a colocar propagandas para os usuários comuns do serviço, só que agora vai usar informações de busca, atividades no navegador e localização do usuário para direcionar a publicidade.