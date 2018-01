Google vai permitir bloqueio de anúncios - Link - Estadão

Usuários do Gmail e das buscas poderão desabilitar uso de informações pessoais para gerar anúncios

SÃO PAULO – Uma nova ferramenta anunciada pelo Google deve permitir que os usuários bloqueiem anúncios indesejados oferecidos pelo próprio programa de links patrocinados da empresa. Uma página chamada de “Preferências de anúncio” (já em versão em português) pretende esclarecer porque o usuário está vendo um determinado anúncio nos resultados das buscas ou no Gmail.

Vídeo publicado pelo Google explica como funciona a ferramenta de gerenciamento de anúncios

Um post publicado no blog da empresa na segunda, 31, afirma que a inciativa é uma forma de “aumentar a transparência e a escolha (do usuário) em relação aos anúncios que você vê na busca do Google e no Gmail”.

De acordo com o Google, as caixas com os links patrocinados vão exibir um link para uma página em que o Google pretende explicar porque aqueles anúncios estão sendo exibidos naquele momento e daquela forma.

“Se você está procurando por um restaurante local enquanto está de férias no Havaí, você verá anúncios de restaurantes que estão próximos, em vez de restaurantes da cidade onde mora”, explica o Google no post assinado por Susan Wojcicki, vice-presidente sênior de publicidade, uma das principais lideranças do Google e cunhada do cofundador Sergey Brin.

Na página de preferências será possível bloquear determinados sites anunciantes (até 500) ou toda publicidade personalizada do Google nos resultados da busca ou no Gmail. Para fazer isso, é preciso ter uma conta do Google. Os anúncios continuam a ser exibidos em outros sites.

O Google dá poucos detalhes sobre quais são exatamente os dados utilizados para personalizar os anúncios, mas explica em uma outra página que os anúncios personalizados são aqueles que usam o histórico de busca e os dados de navegação do usuários (no caso das buscas) e informações dos e-mails anteriores (no caso do Gmail) para gerar anúncios mais direcionados.

Nos anos pré-Facebook, o grande alvo das críticas e preocupações em relação à privacidade dos usuários na internet era a análise dos e-mails feita pelo Google para gerar os anúncios dentro do Gmail.

