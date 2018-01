Google volta a incluir jornais belgas nas buscas - Link - Estadão

Empresa havia bloqueado sites de publicações depois de perder processo de violação de direitos autorais

BRUXELAS – O Google voltou a exibir sites de jornais belgas em seus resultados de buscas nesta segunda-feria, 18. A empresa afirmou que obteve o consentimento legal das publicações para fazer isso sem sofrer repercussões legais.

O gigante da internet bloqueou diversos jornais belgas francófonos dos resultados de suas buscas na sexta-feira em uma ação considerada pelos jornais uma retaliação por conta de um processo de violação de direitos autorais que a companhia perdeu. Quando usuários pesquisavam os termos Belgium’s Le Soir, La Capitale e La Libre, o site oficial desses jornais não apareciam nas pesquisas.

O Google alegou que uma ordem da corte no caso de violação de direitos autorais exigia que ele não listasse as publicações envolvidas nos resultados das buscas. Nesta segunda, a empresa afirmou que a Copiepresse, uma organização que representava os jornais, assinou uma renúncia legal, então, as publicações puderam retornar à lista de resultados.

O caso começou em 2006, quando a Copiepresse entrou com um processo contra o Google por ele postar links para artigos e fotografias no serviço Google News sem consentimento ou pagamento de direitos. A Copiepresse ganhou o processo em primeira instância e uma corte superior manteve a decisão em maio.

Em seus sites, os jornais afirmam que o Google estava retaliando-os ao excluir seus sites dos resultados das buscas. Mas a empresa afirmou que estava agindo de acordo com o conselho de seus advogados. “Nós estamos encantados que a Copiepresse nos deu garantias que nós podemos voltar a incluí-los em nosso index de busca sem as penas estabelecidas pela corte”, disse William Echikson, porta-voz do Google, em um comunicado por e-mail.

“Nós vamos fazer isso o mais rápido possível. Nunca quisemos tirar o site deles das buscas, mas precisamos fazer isso para respeitar um apelo da corte até que a Copiepresse agisse. Nós continuamos abertos para trabalhar em colaboração com menbros da Copiepresse no futuro”.

