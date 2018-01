GoogleTV mostra suas armas - Link - Estadão

Versão 2.0 possui novas ferramentas de busca e permite o compartilhar vídeos e fotos

SÃO FRANCISCO – O Google está fazendo outro esforço para levar sua astúcia na Internet para aparelhos de televisão, na esperança de entrar em um mercado vasto e novo apesar da fraca reação dos consumidores à primeira tentativa.

A companhia de buscas na Web anunciou uma renovada versão do Google TV nesta sexta-feira, 28, trazendo novas funcionalidades que visam tornar o produto mais fácil de usar e mais atraente para os consumidores.

A versão 2.0 do Google TV fornece novas ferramentas para recomendação de filmes, programas de TV e vídeos on-line, e torna mais fácil para desenvolvedores de software criar novas aplicações para a tela de televisão.

“Há muita sede de usar internet na sala de estar”, disse o vice-presidente de gerenciamento de produtos Mario Queiroz, que está liderando o projeto Google TV.

Mas em um sinal dos muitos desafios frustrados do Google para conquistar as salas de estar, bem como as tentativas de outras empresas de tecnologia, como a Apple, Queiroz descreveu a Google TV como uma “aposta de longo prazo.”

“Eu não sei o mês exato em que isso vai decolar”, disse ele à Reuters durante uma demonstração do novo produto na sede do Google na Califórnia, semana passada. “Eu acho que tem havido um grande progresso em relação ao ano passado e no ano que vem haverá muito mais progresso.”

A Google TV, que atualmente vem embutida em alguns modelos de televisores da Sony e de produtos da Logitech International, permite aos consumidores acessar vídeos on-line e sites em suas TVs, bem como se divertir com aplicativos, como games.

O Google não revela quantos usuários tem para o Google TV, que foi lançado com grande alarde no ano passado. Mas alguns analistas dizem que a versão 1.0 do produto tem sido um fracasso.

“A fogueira que eles estavam tentando acender nem sequer gerou faísca”, disse o analista James McQuivey, da Forrester Research.

O preço de 299 dólares para o Google TV mais barato era muito alto, disse McQuivey. A Logitech, desde então, reduziu o preço para 100 dólares. E o fato de muitas das redes de televisão, talvez sentindo uma ameaça do Google, terem bloqueado seus programas no Google TV criou confusão entre os consumidores, disse ele.

Mas a TV é um segmento muito atrativo para o Google ignorar, concordam analistas, especialmente para uma companhia que gerou 96 por cento de suas receitas em 2010 de publicidade –e, segundo a empresa de pesquisas IDC, o segmento publicitário televiso deve ficar próximo a 70 bilhões de dólares nos EUA apenas neste ano.

/Reuters