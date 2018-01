Googlices aleatórias - Link - Estadão

- Olhando por cima, dá a impressão de ter uns 90% de homens de todos os participantes do Google Developer Day. Sim, ainda há poucas mulheres programadoras.

- Por outro lado, dos palestrantes, metade era mulher, todas líderes de equipes no Google :P

- Piada da palestrante Pamela Fox: ‘Todos os engenheiros do Google estão usando Linux todos os dias. O problema é que o resto das pessoas no mundo não estão…’

- Torsten Nelson, do Google MG, fez piada com o Orkut: ‘Se estiver no Orkut, tem que usar vocabulário adequado’, logo após escrever como exemplo de mensagem a um amigo usando Google Wave: “Véiii, arrumei um trampo doidimais. To indo pra Australia, vééééiiii…”

- Futuro da web seria 3D, sim, mas não ao modelo Google Lively (uma espécie de mundo virtual dentro do navegador). Os canais certos seriam mapas e outros aplicativos baseados em HTML 5

- Grande maioria dos participantes ouvintes fala ou entende inglês. Parabéns.

- Se houve algo disputado no GDD, foram os adesivos do Google – atalhos de Gmail para teclado, ícones grandes e pequenos do Maps, povo quase saiu na porrada pra pegar.

- Falou-se muito, MUITO, em Twitter relacionando-se com a nuvem. Os palestrantes inclusive se apresentavam “Olá, sou o Fulano, meu twitter é /fulano”. Será o Google sentindo uma pontinha de inveja?

- Óbvio que todos os exemplos relacionados ao Brasil eram de futebol. Choveu Seleção e Corinthians. :(

- E o Link tem uma surpresa para amanhã. Mas só para amanhã.

(CÂMBIO DESLIGO)