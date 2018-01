GoPro lança câmera para o seu cachorro filmar o mundo - Link - Estadão

Câmera custa US$ 60 e é à prova d’água. FOTO: Reprodução Câmera custa US$ 60 e é à prova d’água. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Donos de cachorros já devem ter se deparado com a questão: “como é que será o meu bicho de estimação vê o mundo?”. Agora, essa resposta ficou ligeiramente mais simples de ser respondida: a GoPro, empresa que se tornou célebre por suas câmeras pequenas e resistentes, usadas por surfistas e praticantes de esportes radicais para captar imagens incríveis, acaba de lançar uma câmera para transformar os cachorros no melhor amigo do seu filme.

Chamada Fetch, a câmera custa US$ 60 e vem com uma coleira, capaz de prendê-la na cabeça ou na barriga de qualquer cachorro, podendo capturar aquele passeio no parque, como é roer um osso ou toda a emoção da brincadeira de ‘jogar e buscar’ objetos, ou de uma briga de ‘cachorros grandes’. Eventualmente, você pode até por duas câmeras no seu cachorro ao mesmo tempo, para não perder nenhum dos dois ângulos.

Além de tudo, a câmera é à prova d’água, o que permite você gravar até o seu animal nadando (em estilo cachorrinho, lógico) por aí. O produto será disponibilizado para o mercado na próxima quinta-feira, 27, e tem um período de testes de 30 dias: caso o seu cachorro não se acostume com a brincadeira, você pode devolver a Fetch e a GoPro dá o seu dinheiro de volta.