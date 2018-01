Gostar de comentar - Link - Estadão

Tudo é gostável no Facebook. Agora até os comentários. Com a nova função lançada nesta quarta-feira, 16, todo comentário feito nos posts também terá um botão de curtir e a quantidade de “likes” será visível em cada um deles — se as configurações de privacidade da pessoa que apertou o botão permitir. Como nas atualizações, cada vez que alguém curtir um comentário feito por você, você receberá uma notificação.

Foto: reprodução

Lançados em 2009 para conteúdos do Friend Feed e, em abril deste ano, para sites que intalaram o plugin social, os botões “Like” fazem parte do plano do Facebook de organizar e personalizar a web. Cada vez mais capilar e específica, a “curtição” na rede social aumenta progressivamente a quantidade de informações que um usuário pode deixar registrado sobre si com apenas um clique.

Poder gostar de tudo é muito legal, mas tem muitas coisas que a gente não gosta. A pergunta que fica é: quando virá o botão “Deslike”?