Gostar de privacidade - Link - Estadão

Em meio a constantes reclamações sobre sua política de privacidade, o Facebook lançou uma página oficial sobre o tema. A Facebook and Privacy Page será um canal para se discutir o compartilhamento de dados, acompanhar as ações da rede social e ficar informado sobre as possíveis mudanças futuras nos termos de privacidade.

O post de anúncio no blog oficial diz que “compartilhamento e conexão estão no cerne do funcionamento do Facebook, e as pessoas compartilham mais quando elas entendem o que estão compartilhando e sabem como controlar sua experiência no Facebook”. Pensando nisso, a página pretende ser o ponto de encontro oficial dos usuários preocupados em debater a questão da privacidade dentro da rede social e daqueles que querem entender melhor como suas informações serão publicadas e usadas.

A Facebook and Privacy Page traz uma série de vídeos tutoriais que ensinam a configurar as opções de compartilhamento e explicam a política de privacidade do site. Reportagens sobre a rede social e pronunciamentos oficiais sobre o tema também estão sendo postados por lá.

Leia também: Zuckerberg suou