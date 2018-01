Governo Aberto vai liberar bases de dados públicas em SP - Link - Estadão

Governo Aberto vai liberar bases de dados públicas em SP

O governo do Estado de São Paulo está planejando fornecer bases de dados com dados estatísticos sobre o Estado em forma de bases de dados, para permitir criação de softwares e correlação entre estatísticas. O projeto, chamado Governo Aberto, está sendo montado em parceria com o SEADE (Sistema Estadual de Análise de Dados) e com apoio institucional da Fundação W3C do Brasil.

26/10/2009 | 17h10