Governo alemão elogia talento e perseverança de Steve Jobs - Link - Estadão

O porta-voz do Executivo federal, Steffen Seibert, afirmou em sua conta do Twitterque Jobs, “com seus ideais e seu sentido empresarial mudou a vida e a forma de trabalhar como poucas pessoas” no mundo.Seibert acrescentou, citando o presidente americano Barack Obama, que Jobs “acreditava que podia mudar o mundo”, e graças ao seu enorme talento, “conseguiu isso” por meio de suas inovações tecnológicas, como o iPad e o iMac, que revolucionaram o mundo da informática.

Já o ministro da Economia alemão, o liberal Philipp Rösler, garantiu em entrevista na rede pública de televisão ZDF que o fundador da Apple era “como um ícone” e sua morte representa uma perda “muito além da econômica”.

/ EFE

—-

Leia mais sobre o adeus de Steve Jobs