Governo americano apoia uso político da internet - Link - Estadão

Nas palavras de Hillary, “os Estados Unidos acreditam, apaixonadamente, no princípio básico da liberdade de expressão e, entre estes meios de expressão, o uso do Twitter é muito importante, não apenas para os iranianos, mas para cada vez mais gente, no mundo inteiro, especialmente os mais jovens”.

Ela ainda afirmou: “Penso que manter esta linha de comunicação aberta é permitir ao povo compartilhar informações, especialmente em um momento no qual não há outras fontes de informação. É um aspecto importante do direito de expressão e da capacidade de se organizar.”

A secretária também chamou a atenção para a necessidade de mobilização online para que se reverta a condenação de duas repórteres americanas que foram presas na Coreia do Norte e foram senteciadas a 12 anos de trabalhos forçados.

A administração Obama tem se mostrado sensível e atenta à questão da internet. Se houver real sabedoria por trás dessas ações, e boa vontade, será certamente um marco na política mundial.