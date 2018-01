Governo americano quer banda larga de 100 Mbps - Link - Estadão

A Comissão Federal de Comunicações (FCC) dos Estados Unidos anunciou na terça-feira, 16, um plano de desenvolvimento do acesso à banda larga que prevê velocidades de 100 Mbps. A meta é que a conexão seja disponibilizada em 100 milhões de casas ao longo dos próximos 10 anos – a população atual dos Estados Unidos é de aproximadamente 308 milhões de habitantes.

O projeto foi recebido com ressalvas pelos empresários do setor, que defendem que a implementação do plano é muito cara, e que a demanda para serviços do tipo é reduzida. “100 mega é um sonho. Não temos como arcar com os custos”, afirmou o CEO da Qwest Communications, Edward Mueller.

A FCC defende que o plano apresenta “metas ambiciosas porém alcançáveis”, e que elas podem ajudar a fazer dos Estados Unidos o maior mercado para internet em alta velocidade do mundo. O diretor da comissão, Julius Genachowski, afirmou à Reuters que um serviço de internet mais veloz ajudaria a criar empregos e crescimento econômico.

Empresas no setor de tecnologia de comunicação, como a Cisco, seriam beneficiadas pelo plano de investimentos, através da exigência de uma nova geração de equipamentos de rede capazes de suportar maiores velocidades.