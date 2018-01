Governo amplia prazo para projetos de banda larga - Link - Estadão

Empresas terão mais um ano para apresentar projetos para regime especial de tributação do programa de banda larga

Luci Ribeiro

BRASÍIA – O governo federal ampliou em um ano o prazo para a apresentação de projetos de empresas interessadas em participar do regime especial de tributação do Programa Nacional de Banda Larga para Implantação de Redes de Telecomunicações (REPNBL-Redes).

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Esse prazo terminaria em 30 de junho deste ano, mas foi estendido até 30 de junho de 2014. A decisão está publicada na Lei 12.837, sancionada hoje pela presidente Dilma Rousseff. O regime foi criado em setembro do ano passado dentro do Plano Brasil Maior, de incentivo à indústria. O programa corta tributos nas obras e compras de equipamentos voltados para expansão da banda larga no País.

A lei sancionada resultou da aprovação da Medida Provisória 606, cujo tema principal era o Seguro de Crédito à Exportação, mas vem com vetos a trechos relacionados ao Programa Universidade para Todos (Prouni) e ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), outros temas que eram tratados na MP.

Segundo a lei, o Seguro de Crédito à Exportação poderá ser utilizado por empreendedores que financiarem a produção de bens e a prestação de serviços destinados ao mercado externo. A lei também estende a abrangência do seguro para algumas operações de financiamento a exportações do setor aeronáutico.

A nova lei ainda autoriza o pagamento com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) de convênios entre prefeituras e pré-escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos, até dezembro de 2016.

/ AGÊNCIA ESTADO