Governo busca empreendedores na Campus Party - Link - Estadão

Campus Party em 2014. FOTO: CRÉDITO Campus Party em 2014. FOTO: CRÉDITO

Murilo Rodrigues Alves

BRASÍLIA

O Sebrae e mais 16 parceiros estão atrás de novos empreendedores no evento de tecnologia Campus Party, cuja oitava edição começa hoje, em São Paulo. Os principais agentes de apoio às startups vão se reunir para definir o modelo de desenvolvimento desses negócios no País e discutir a construção de uma rede de atendimentos a futuros empreendedores digitais brasileiros.

O presidente do Sebrae, Luiz Barretto, afirma que a construção dessa rede de empreendedores e instituições de fomento é fundamental para amadurecer os empreendimentos e definir o sucesso das startups no País.

“Para uma startup ter sucesso, é preciso mais do que boa ideia. Existem muitas formas de colocá-la em prática e cada instituição tem um papel complementar para possibilitar isso”, afirma. “Os empreendedores precisam saber quem procurar em cada estágio em que a startup se encontra”, complementa. A rede Startup Beta Brasil definirá as atribuições de cada instituição para o desenvolvimento do setor.

A Anjos do Brasil, organização que fomenta o crescimento do chamado “investimento anjo” – uma das maneiras de financiar startups, além do capital próprio ou de risco – também participará da reunião, na quinta-feira. Esses investidores são pessoas físicas que investem dinheiro para o início da operação, isto é, para que a startup consiga colocar o produto no mercado e comece a mostrar algum resultado.

A Apex oferece soluções para promover as startups no exterior e atrair investimentos. Já a Associação Brasileira de Startups fica responsável por reunir os empreendedores e representá-los na busca por melhores condições. O programa Start-up Brasil, coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, exige que essas companhias se associem a aceleradoras de negócios. Essas organizações são formadas por investidores interessados em dar assessoria a uma empresa e lucrar com seu crescimento.

Evento

Neste ano, a Campus Party celebra os 150 anos do livro “Da Terra à Lua”, de Júlio Verne (1828-1905). Palcos e atrações estão organizados no local como se formassem uma galáxia. As palestras e o camping já têm os ingressos esgotados. No entanto, é possível passear de graça pelo Open Campus, onde expositores exibem em estandes games novos e tecnologia em fase de lançamento.

O Sebrae tem um espaço fechado no evento, chamado Domus Sebrae, onde também vão ocorrer ações promocionais aos campuseiros. A sala sediará uma reunião técnica entre os gestores dos 24 programas de startups nas unidades estaduais.

A maior parte dos empreendedores digitais identifica o Sebrae como uma instituição que deveria dar aporte financeiro aos projetos, embora este não seja o papel da entidade.

O empreendedor digital, por exemplo, pode realizar o Empretec, uma metodologia da Organização das Nações Unidas promovida no Brasil exclusivamente pelo Sebrae. A formação tem por objetivo o desenvolvimento de características de comportamento empreendedor e para a identificação de novas oportunidades de negócios.