Governo chinês bloqueia Google no país - Link - Estadão

O bloqueio a sites como o Gmail, Google Maps, Drive e Analytics coincidiu com o 18º Congresso do Partido Comunista

SÃO PAULO – Nesta sexta-feira, 9, usuários chineses reportaram dificuldades ao tentar acessar os serviços do Google, como a página de buscas, Gmail, Maps, Drive, Chrome e a rede social, o Google Plus. O bloqueio coincidiu com o 18º PCCh (Congresso do Partido Comunista), com os líderes que governarão o país na próxima década.

Site GreatFirewallChina.org, que mapeia a internet no país. FOTO: Reprodução

O episódio, parte de um longo conflito entre o Google e o governo chinês, foi relatado pelo site GreatFire, que monitora a internet chinesa.

O Google também confirmou o bloqueio ao site americano The Next Web, ao relatar que a falha não era da empresa: “Checamos e não há nada de errado com nossos serviços”.

O acesso a praticamente todos os serviços da empresa está restrito: buscas, Gmail, Drive, Maps, Analytics, Play e Google Plus.

“Nunca antes vimos tantas pessoas afetadas por uma decisão de bloquear um site. Se o Google continuar bloqueado, muitas outras pessoas na China vão ficar cientes da dimensão da censura”, diz o site GreatFire.

É possível visualizar o bloqueio no país pelo Google Transparency, que mapeia o tráfego dos sites da empresa pelo mundo:

Google Transparency mostra que “todos os serviços do Google estão inacessíveis”. FOTO: Reprodução

Ainda não se sabe se o bloqueio é temporário e se o acesso será restabelecido ao fim do congresso. A China é conhecida por bloquear o acesso à internet durante eventos ou datas políticas importantes, como o aniversário do massacre na Praça da Paz Celestial, em 1989. Ao fazer uma busca com o nome da praça, os chineses encontravam uma mensagem dizendo que o conteúdo não podia ser exibido devido a “leis, regulações e políticas relevantes”.

Em junho de 2010, o Google decidiu encaminhar as pesquisas feitas no país, sob o domínio ‘google.com.ch’, ao domínio ‘.hk’, de Hong Kong, que não está sujeito às restrições de internet impostas na China continental. A empresa afirmou que seus serviços estavam sendo parcialmente bloqueados. A mudança de domínio, no entanto, enfureceu as autoridades locais.

Apesar da censura, o uso da internet na China cresceu 11% em 2011. As ferramentas que mais têm sido utilizadas para driblar o bloqueio e discutir o regime são as redes sociais – mais difíceis de serem censuradas.