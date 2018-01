Governo chinês inicia investigação oficial em escritórios da Microsoft - Link - Estadão

FOTO: Reuters FOTO: Reuters

PEQUIM – Inspetores do governo chinês iniciaram nesta segunda-feira uma investigação oficial em vários escritórios da Microsoft nas cidades de Pequim, Xangai, Cantão e Chengdu. Os motivos da investigação ainda não foram esclarecidos, confirmaram fontes da multinacional americana citadas pelo jornal “South China Morning Post”.

Os investigadores da Administração Estatal de Indústria e Comércio, visitaram hoje escritórios nas quatro cidades chinesas. Joan Li, porta-voz da Microsoft no país asiático, confirmou ao jornal as investigações, embora também não tenha detalhado os motivos e acrescentou que a empresa “cooperará ativamente” com o governo chinês nas investigações.

Elas acontecem dois meses depois que o governo chinês anunciou a proibição do novo sistema operacional Windows 8 em todos os computadores de instituições oficiais do país, por temer falhas de segurança.

Poucas semanas depois, a TV estatal CFTV emitiu um programa no qual vários especialistas sugeriam que o Windows 8 havia sido utilizado para obter informações confidenciais de cidadãos chineses.

/EFE