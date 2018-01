Governo da Índia censura internet - Link - Estadão

Medida foi tomada para evitar que boatos de violência étnica se espalhassem pelo país

Facebook (33%), Youtube (27.8%) e Twitter (9.7%) são os sites com mais itens bloqueados na Índia. FOTO: REPRODUÇÃO

SÃO PAULO – Nas últimas semanas, o governo indiano ordenou o bloqueio de 309 itens (sites, URLs, imagens, contas do Twitter, blogs, posts, blogs, e imagens) . Essa medida teria sido tomada para evitar “tensão étnica”. Boatos de um ataque de muçulmanos a budistas em cidades do sul do país estariam circulando e causando medo.

—-

Entre os afetados estão Facebook, Twitter, Wikipédia, as emissoras de TV Al-Jazira e ABC, da Austrália. Foram bloqueados fotos de agências de notícias, um Twitter que parodiava o primeiro-ministro do país, Manmohan Singh, e vídeos do Youtube.

Kuldeep Singh Dhatwalia, porta-voz do governo, disse à AFP que o país não pretende restringir a comunicação, mas “espalhar boatos para encorajar a violência ou causar tensão não será tolerado”.

O bloqueio, porém, teria sido ineficiente. Usuários do Twitter e especialistas criticaram a medida e apontaram que apenas uma parte do material não ficou acessível. Vivek Sood, autor da lei de legalização da internet e advogado da suprema corte do país, viu abuso de poder na ação do governo.