Governo desconhece pedido de Snowden - Link - Estadão

Chanceler Figueiredo deve se reunir hoje com Dilma para discutir reação a carta escrita pelo americano

Lisandra Paraguassu

Roberta Pennafort

Ricardo Brito

BRASÍLIA - O governo brasileiro afirmou nesta terça-feira, 17, desconhecer qualquer pedido de asilo do ex-técnico da CIA Edward Snowden no País. A avaliação do governo é que Snowden, com a carta, está fazendo uma sondagem para ver a reação do governo brasileiro, já que o País foi a primeiro a ter uma reação mais dura às revelações de espionagem do governo, empresas e cidadãos.

O ministro das Relações Exteriores, Luis Alberto Figueiredo, deve falar ainda hoje com a presidente Dilma Rousseff para preparar uma reação formal do governo à carta. Dilma está em Pernambuco, onde participa da inauguração de uma plataforma petrolífera.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, Snowden estaria disposto a auxiliar o governo brasileiro nas investigações de abusos cometidos pelo esquema de espionagem da NSA no Brasil, em troca de asilo político.

O ex-técnico da CIA escreveu uma carta aberta ao povo brasileiro na qual se compromete a auxiliar as investigações feitas no País sobre violações cometidas pela NSA, mas diz que, por não ter um asilo político permanente, sua capacidade de testemunhar está sujeita à interferência do governo americano. Em nenhum trecho da carta, Snowden, que tem asilo temporário na Rússia até 2014, fala explicitamente em um pedido de asilo.

“Muitos senadores brasileiros pediram minha ajuda com suas investigações sobre suspeita de crimes contra cidadãos brasileiros. Expressei minha disposição de auxiliar, quando isso for apropriado e legal, mas infelizmente o governo dos EUA vem trabalhando muito arduamente para limitar minha capacidade de fazê-lo.”, escreveu Snowden.

“Até que um país conceda asilo permanente, o governo dos EUA vai continuar a interferir em minha capacidade de falar.” De acordo com Miranda, o Ministério das Relações Exteriores também deve dar uma resposta sobre um possível asilo a Snowden. Fontes do Itamaraty, no entanto, negam ter recebido um pedido de asilo e consideram a carta uma tentativa de sondagem sobre essa possibilidade.

Campanha

O brasileiro David Miranda, namorado do jornalista americano Glenn Grennwald, autor de reportagens sobre a NSA, disse ao Estado nesta terça-feira que senadores brasileiros devem se mobilizar para pressionar o governo por um asilo permanente ao americano. Miranda lidera uma petição online no site Avaaz pedindo ao governo brasileiro para conceder asilo a Snowden.

“Estamos otimistas. Tenho tido contato com senadores nas últimas três semanas e eles vão se manifestar hoje sobre a carta. Eles podem ajudar a fazer pressão sobre o governo federal”, disse Miranda. “O Itamaraty também dará uma resposta. O Brasil é um país grande e forte o suficiente para enfrentar os EUA. A nossa presidente já levantou a voz. O Brasil, se quiser, pode enviar um avião para fazê-lo.”

Snowden até hoje não enviou nenhum pedido de asilo nem ao Ministério das Relações Exteriores nem o entregou na embaixada brasileira em Moscou, onde vive hoje, o que seria o trâmite mais correto.

O americano já havia feito um pedido de asilo “genérico” ao País, logo que foi revelado o esquema de espionagem da National Security Agency americana, enviado a cerca de 50 países. Na época, o governo brasileiro não respondeu. Não chegou a negar, mas também não deu indicações de que poderia aceitar a presença do espião no Brasil, um ato que poderia afetar as relações diplomáticas com os EUA.

Repercussão

A oposição se manifestou afirmando que a concessão de asilo político ao ex-técnico da CIA, Edward Snowden, pode prejudicar as relações comerciais do País com os Estados Unidos e, por essa razão, tem de ser decidida sem qualquer emoção.

O presidente do DEM, senador Agripino Maia (RN), afirmou há pouco que essa é uma questão a ser tratada sem irracionalidade e mensurando o interesse do Brasil em esclarecer os fatos e ao mesmo tempo a conjuntura das relações do País com os norte-americanos, um dos principais parceiros econômicos. “Essa matéria deve ser motivo de reflexão racional e não emocional”, afirmou. “Nós não temos razão para aprofundar divergências que possam causar ao Brasil, como nação econômica, mais prejuízos”, afirmou o presidente do DEM.

Para o vice-líder do PSDB no Senado, Alvaro Dias (PR), o pedido é uma “questão delicada” e tem de ser muito bem ponderada pelo governo. Segundo ele, a concessão do asilo a Snowden vai significar um afastamento do Brasil, no plano comercial, com os Estados Unidos. O tucano disse que, até o momento, não há comprovação dos crimes de espionagem citados em documentos vazados pelo ex-funcionário da CIA e divulgados em reportagens da imprensa.

“O governo não agiu como se crime tivesse ocorrido. A reação não foi proporcional à existência de crimes”, avaliou. Alvaro Dias classificou como “tímida” a reação do governo diante das suspeitas de espionagem, mesmo com a desistência da presidente Dilma Rousseff de participar de uma visita de Estado aos Estados Unidos e a condenação feita por ela, na Organização das Nações Unidas (ONU), à prática de espionagem.