Governo do Egito terá primeiro domínio em alfabeto árabe

Como parte do projeto de expansão da internet em regiões que não utilizam caracteres latinos, o Egito é o primeiro país a reservar um domínio em alfabeto árabe. O anúncio foi feito no Fórum de Governança da Internet, organizado pela ONU e realizado no balneário de Sharm el-Sheikh, Egito.

16/11/2009 | 16h33